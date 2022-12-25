Güldür Güldür’den alkış alan EYT skeci

Televizyonun sevilen programı Güldür Güldür’de yer alan skeçte emeklilikte yaşa takılanlar bir kez daha gündeme getirildi.

Yaptıkları gündeme dair skeçlerle beğeni kazanan ekip bu defa kadınlardan kurulu bir müzik grubu üzerinden EYT düzenlemesine dair bir skeç hazırladı.

Programın yayınlanan son bölümündeki EYT skeci seyircilerden de bolca alkış aldı.