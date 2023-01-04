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Ünlü yönetmenden üzücü haber geldi

Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en sevilen dizilerinden 'Bizimkiler'in usta yönetmeni Yalçın Yelence hakkında üzen bir haber geldi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 09:05
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Ekranların unutulmaz dizilerinden 'Bizimkiler'in yönetmeni Yalçın Yelence'den üzen haber

Ünlü yönetmenden üzücü haber geldi
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Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden 'Bizimkiler'in usta yönetmeni Yalçın Yelence'den üzücü bir haber geldi. Türk dizi tarihinin önemli yapımlarından olan Bizimkiler, 1989 ile 2002 yılları arasında 15 sezon boyunca yayımlandı ve Türk seyircisinin uzun yıllardır unutamadığı bir efsane haline geldi.

Bizimkiler dizisinin 458 bölümünün 454'ünü yöneten ve dizinin en önemli mimarlarından olan usta yönetmen Yalçın Yelence'den ise hayranları üzen kötü haber geldi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Medyaradar'ın haberine göre; tam 454 bölüm 'Bizimkiler' dizisini yöneten ve adı diziyle beraber anılan usta ismin İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığı ve uyutulduğu öğrenildi.

Daha önceden de ayaklarında yaşadığı sıkıntı nedeniyle bir süredir yürüme güçlüğü çeken Yelence'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

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