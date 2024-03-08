Ekrem İmamoğlu Beşiktaş'ı ziyaret etti. 'Herkese nasip olmaz' diyerek hedefini açıkladı

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Ekrem İmamoğlu Beşiktaş'ı ziyaret etti. 'Herkese nasip olmaz' diyerek hedefini açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü'ne yaptığı ziyarette Başkan Hasan Arat tarafından karşılandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2014 yerel seçimleri kapsamında daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine yaptığı ziyaretlerin bir benzerini Beşiktaş Kulübü'ne gerçekleştirdi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat tarafından Tüpraş Stadyumu’nda karşılanan İmamoğlu’na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti.

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan İmamoğlu ve Arat, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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İmamoğlu, "121 yaşında bir kurumunuzun olması ve o kurumla şu anda İstanbul'un geleceğini konuşmak ne her şehre ne de her ülkeye nasip olmaz. Bu açıdan biz, çok önemli bir şehiriz. Dünyanın en önemli şehriyiz diyebilirim. Umuyorum, İstanbul'umuzu bütün değerleriyle büyütecek yeni bir 5 yıla adım atmak, bizim için en büyük hedef” dedi.

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Arat; açıklamalar öncesinde İmamoğlu’na, sırtında adının yazılı olduğu 34 numaralı BJK 100. yıl özel formasını hediye etti.
Arat da ziyaretle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
“Dünyanın en güzel şehrindeki, dünyanın en güzel stadyumuna, kulübümüze Sayın İmamoğlu'nun ziyareti fevkalade önemlidir. Türkiye'nin en eski kulübünün, üstelik doğum gününe rast gelen bu günlerinde bu ziyaretiniz, fevkalade önemlidir. Türkiye için önemli bir demokrasi yarışı var. Bu yarışta siz, rakiplerinizle birlikte yarışıyorsunuz. Centilmence, güzel bir yarış temenni ediyoruz"

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İmamoğlu ve Arat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladıkları BJK yöneticisi ve çalışan kadınlarla fotoğraflar çektirdi.

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