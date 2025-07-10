Ekrem İmamoğlu ‘bu artık nefret’ diyerek isyan etti

19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ iddialı operasyonlar kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki pek çok isim gözaltına alınıp, daha sonra tutuklanmıştı. Son yapılan operasyonda ise Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alınmıştı.

Süreçte tutuklular arasında sağlık sorunları olduğu halde cezaevinde kalmalarına ise CHP içerisinden tepkiler geliyordu. Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın ameliyat sonrası cezaevine götürülmesi ardından fenalaşarak yoğun bakıma almasına isyan etti. İmamoğlu, “Bırakın adil yargılanmayı, artık canımız tehlikede. Yapılanlar ne hukukla açıklanabilir ne de vicdanla. Bu artık rekabet değil, açıkça nefret” şeklinde tepki gösterdi.

"BU ARTIK REKABET DEĞİL, AÇIKÇA NEFRET"

İmamoğlu’nun paylaşımındaki ifadelerin tamamı şu şekilde;

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız, kardeşim Mehmet Murat Çalık tedavisi tamamlanmadan cezaevine gönderildi, orada tekrar hastalandı, hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu. Şafak vakti yapılan hukuksuzluklara ise bu kez gece yarısı baskınları eklendi.

Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı, sabaha karşı 1.30’da evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Daha önce de söylemiştim: Bırakın adil yargılanmayı, artık canımız tehlikede. Yapılanlar ne hukukla açıklanabilir ne de vicdanla. Bu artık rekabet değil, açıkça nefret. Milletinden nefret eden siyasetçi mi olur! Sizi Allah’tan başka havale edecek kimse kalmadı."

YETER ARTIK



Beylikdüzü Belediye Başkanımız, kardeşim Mehmet Murat Çalık tedavisi tamamlanmadan cezaevine gönderildi, orada tekrar hastalandı, hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu.



Şafak vakti yapılan hukuksuzluklara ise bu kez gece yarısı baskınları eklendi. Şile Belediye… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 10, 2025

AMELİYAT SONRASI ANJİYO OLDU

İBB operasyonunda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iki kez kanseri yenmişti. Ancak cezaevinde hastalığı tekrar nükseden Çalık, ameliyat edilmişti. Ardından tekrar cezaevine getirilen Çalık, tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Son olarak bugün anjiyo geçirdi.