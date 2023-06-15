Ekrem İmamoğlu davası başladı

İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşma kimlik tespiti ile başladı. İmamoğlu’nun katılmadığı duruşmaya diğer 6 sanık (Hilal Çuhadar, Fidan Gül, Cem Ülken, Hasan Çetin, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel) hazır bulundu. 6 sanık üzerlerine atılan suçlamalarınkabul etmedi.

Davada İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

NELER YAŞANDI?

İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu dahil yedi isim hakkında, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun, “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Duruşmaya ben katılacağım. Dosyada yargılanan başka isimlerde var. Muhtemelen onların avukatının birtakım talepleri olacaktır. Bizim de usulü birtakım taleplerimiz olacak” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 28 Aralık 2022’de İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İmamoğlu’nun avukatları bu karara itiraz etmişti. Dosya, istinaf mahkemesine gönderilmişti.

İddianamede 250 bin liralık kamu zararı olduğu savunularak şöyle denildi:

“Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından 2015/166031 ihale kayıt numarası yapılan Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesinde, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle ve ihale alıcısı E., şirketi lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nın 250.086,50-TL fazladan para ödemesine ve neticede 250.086,50-TL tutarında kamu zararına neden olan şüphelilerin üzerlerine atılı ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri anlaşılmıştır.”