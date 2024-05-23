Ekrem İmamoğlu Hasan Arat'ı zor zapt etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu Hasan Arat'ı zor zapt etti

Kupa finalinde protokol tribününde yaşanan tartışmada Ekrem İmamoğlu, Hasan Arat'ı zor sakinleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer Beşiktaş'ın oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Siyah-Beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.

Dev karşılaşma öncesi protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstiklal Marşı sırasında tribünden aşağı Trabzonspor bayrağının çekilmesine çok sinirlendi.

whatsapp-image-2024-05-23-at-23-29-34.jpeg

Protokol tribününde bu yüzden tartışma çıktı. O sırada Arat’ın yanında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olayların daha da büyümesini engelledi.

whatsapp-image-2024-05-23-at-23-28-21.jpeg

Ekrem İmamoğlu'nun, Hasan Arat'ı zor zapt ettiği görüldü.

ba2430cf-d11f-49b8-b7c0-1470e15f3b79.jpeg

İlgili Haberler
Abdullah Avcı hatalarını tek tek sıraladı
Mehmet Büyükekşi açıkladı. Ali Koç şaştı kaldı
Beşiktaş'a geçici olarak geldi. Serdar Topraktepe kupayı kaldırdı
Beşiktaş'a geçici olarak geldi. Serdar Topraktepe kupayı kaldırdı
Musrati vurdu Trabzon yıkıldı. Herkes attığı golü konuşuyor
Beşiktaş kupasına kavuştu. Kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya yükseldi
Son Haberler
Serdar Toraktepe sırrını açıkladı Spor
Serdar Toraktepe sırrını açıkladı
Türkiye haritası şeklindeki şimşek gündem oldu Video
Türkiye haritası şeklindeki şimşek gündem oldu
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı Spor
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nden gençlere güzel haber Gündem
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nden gençlere güzel haber
Minibüs ile akaryakıt yüklü tanker çarpıştı: 14 yaralı Yaşam
Minibüs ile akaryakıt yüklü tanker çarpıştı: 14 yaralı
Abdullah Avcı hatalarını tek tek sıraladı Spor
Abdullah Avcı hatalarını tek tek sıraladı
Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı Gündem
Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı