Ekrem İmamoğlu Hasan Arat'ı zor zapt etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer Beşiktaş'ın oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Siyah-Beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.

Dev karşılaşma öncesi protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstiklal Marşı sırasında tribünden aşağı Trabzonspor bayrağının çekilmesine çok sinirlendi.

Protokol tribününde bu yüzden tartışma çıktı. O sırada Arat’ın yanında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olayların daha da büyümesini engelledi.

Ekrem İmamoğlu'nun, Hasan Arat'ı zor zapt ettiği görüldü.