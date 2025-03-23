Ekrem İmamoğlu için mahkemeden karar çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakim karşısındaki savunmasını tamamladı. 07:40'ta tamamlanan mahkeme sorgusu yaklaşık 2 saat sürdü. İmamoğlu için karar açıklandı. İmamoğlu ve beraberindeki çoğu kişi için tutuklama kararı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu için terör soruşturması için daha karar verilmedi. Birazdan terör soruşturması için karar verilecek.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SORGUSU TAMAMLANDI

Mahkemeye sevk yazısının yazılmasından ardından 2 saat gibi kısa bir süre içinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının talep edildiği mahkeme sorgusu 05.40 itibari ile başladı. İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım", "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçlarından tutuklanması istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi başladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun isteği ile yeniden Saraçhane'ye giden Özgür Özel Dilek İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden Çağlayan'a dönerek İmamoğlu'nun sorgusuna katıldı.

EKREM İMAMOĞLU VE 91 KİŞİ İÇİN KARAR ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakim karşısındaki savunmasını tamamladı. 07:40'ta tamamlanan mahkeme sorgusu yaklaşık 2 saat sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çoğu kişi mahkeme, tutuklanmasına karar verdi.

KARARLAR AÇIKLANIYOR

'Yolsuzluk' soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişinin tutuklanmasına karar verilirken; 10 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verildi.

Şüphelilerden; Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" suçlamasından tutuklandığı, diğer şüphelilere yönelik sorgu işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk iddiaları kapsamında mahkeme, tutuklama kararı verildi. İmamoğlu, terör soruşturmasında ise karar verilmedi.

MURAT ONGUN TUTUKLANDI

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun için tutuklama kararı çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İŞARET ETTİĞİ KİLİT İSİM TUTUKLANDI

İPA Yönetim Kurulu Başkan Buğra Gökçe ve İnşaat A.Ş Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, Özgür Özel'in işaret ettiği isim 4.5G Grup şirketini kuran Serdar Haydanlı hakkında tutuklama kararı çıktı.

ÜNLÜ SANATÇI SERBEST BIRAKILDI

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın serbest bırakıldı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ali İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu ve Adem Tuncay tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi, Alihan Aydın, Ahmet Palazoğlu serbest bırakıldı.