Ekrem İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu birlikte horon tepti

Tülin Küre
Ekrem İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu birlikte horon tepti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzeyen bir kişi Trabzon'un kurtuluş günü horon tepti. O benzerlik herkesi şaşırtırken söz konusu anlar kameralara yansıdı.

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılında pek çok kutlama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kutlama için horon dansı yapan kişilerin arasına girdi.

Trabzonlularla birlikte horon oynayan İmamoğlu, birlikte dans ettiği kişiler arasındaki gözlüklü bir vatandaş dikkatlerden kaçmadı.

"Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyoruz" başlığıyla paylaşılan videoda, gözlüğünün yanı sıra yüz hatları İmamoğlu'na tıpatıp benzeyen kişi herkesi şoke etti.

Söz videoya "Ekrem İmamoğlu'na benzeyen ne kadar çok insan var" yorumu yapılırken, akıllara İmamoğlu'na benzeyen diğer kişiler de gelmişti.

İŞTE O BENZERLİKLER

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