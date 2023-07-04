Ekrem İmamoğlu ile görüşen Tunç Soyer'den kritik açıklama

Değişim tartışmalarının sürdüğü CHP’de kritik bir görüşme gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu'yla görüşen Tunç Soyer, "Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk. Dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu" dedi.

Ekrem İmamoğlu ile görüşen Tunç Soyer'den kritik açıklama

CHP'de seçimler sonrası başlayan değişim tartışmaları dinmek bilmezken İstanbul’da kritik bir görüşme gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’da seçimlerden sonra değişim çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile makamında bir araya geldi.

“BİRBİRİMİZİN FİKİRLERİNDEN HABERDAR OLDUK”

Cumhuriyet’ten Yusuf Körükmez’in haberine göre, İmamoğlu'yla yapılan görüşmenin ardından İzmir'e dönen Soyer, "Biz 11 büyükşehir belediye başkanı bir seçim öncesinde düzenli olarak bir araya gelirdik ama seçimden sonrasında buna fırsat olmadı. Biz basın üzerinden birbirimizden haberdar olmayız. Yüz yüze bir araya gelir, konuşuruz. Birbirimizi dinler, anlamaya çalışırız. Bu sefer de onu yaptık. Yani uzun süredir bir araya gelmemiştik Ekrem başkanla. Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk. Dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu" dedi.

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