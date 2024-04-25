Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul hakkında konuştu. 'Bu iş İstanbul'a ihanet projesidir'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisinin 2. kademesi temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

AKP’nin Kanal İstanbul projesine hakkında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "İstanbul’un tatlısu kaynaklarına vereceği zarar, sadece bir çıkar emlakçı projesi gibi hareketlendirilen bu iş İstanbul’a ihanet projesidir” ifadelerini kullandı.

16 milyon İstanbullunun Kanal İstanbul gibi bir gündemi olmadığını ifade eden İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri’ni hatırlatarak, İstanbullu vatandaşların Kanal İstanbul projesini yerel seçimlerde verdiği kararla reddettiğini söyledi.

“BARAJLAR GEÇTİĞİMİZ YIL SON 22 SENENİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ”

İstanbul gibi bir şehrin su ihtiyacını karşılamanın, büyük bir mesele olduğunu belirten İmamoğlu, dünyada yaşanan iklim krizinin etkilerinin İstanbul’a olan tesirin büyüdüğünü, su teminiyle ilgili alacakları tedbirlerin, yapacakları projelerin çok daha önemli olduğunu söyledi.

İstanbul’un tarihi boyunca bir su meselesi olduğunun altını çizmek istediğini söyleyen İmamoğlu, şehrin ortasından kocaman bir nehrin aktığı bir şehri istemediklerini, İstanbul’un aslında suyun, yağmurun toplanmasıyla bir araya rezerv edilerek, şehrin sunulmasıyla ihtiyacını karşılama prensiplerine sahip olduğunu, Şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranının, geçtiğimiz yıl son 22 senenin en düşük seviyelerini gördüğünü belirtti.

“İKİ KONU İSTANBUL İÇİN KRİTİKTİR”

İstanbul için dikkat edilmesi gereken 2 konu olduğunu söyleyen İmamoğlu, bunlardan bir tanesinin, Melen Barajı'nın akıbeti olduğunu, bir diğerinin de Kanal İstanbul meselesi olduğunu belirtti. İmamoğlu, bu iki konunun, İstanbul için kritik olduğunu, bu iki konunun İstanbul için asla ihmal edilmemesi gereken meseleler olduğunu belirterek, ”Birinin derhal yapılmasıyla ilgili yüksek seviyede iş birliğiyle bir masanın kurulması gereken, diğerinin ise asla İstanbul'un kapısından içeri sokulmaması gereken iki proje” ifadelerini kullandı.