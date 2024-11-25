Ekrem İmamoğlu, kreşlerin kapatılmasına ilişkin çok sert çıktı: Bekliyorum cesaretin varsa gel kapat

Ekrem İmamoğlu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nda konuştu. İmamoğlu, MEB'in kreş çıkışına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bizim kreşlerimiz, kent lokantalarımız sizin kanal İstanbul'u yendi. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum." dedi.

"BÖYLE BİR İŞİN SİYASETİ OLMAZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEB'in kreş çıkışına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Kreş vaatlerinde bulundular. Çünkü ben ne dedim. "Bizim kreşlerimiz, kent lokantalarımız sizin kanal İstanbul'u yendi" dedim. Kreş niye açmadınız o zaman. Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin. Bu millet sandıkta git kardeşim diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz." dedi.

"CESARETİN VARSA BEKLİYORUM"

İmamoğlu MEB'in yazısına sert tepki göstererek, "Devlet dinine, siyasetine bakmayacak, devlet herkesi sevecek. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

MEB, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması, yeni kreş açmalarının engellenmesi için talimat göndermişti. MEB’in İçişleri Bakanlığına konuyla ilgili olarak gönderdiği yazıda, “Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim milli eğitimin işidir. Yenisini açtırmayın, eskisini kapatın. Eğitim MEB’in işidir" denildi.