Ekrem İmamoğlu mest oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu mest oldu

98. Gazi Koşusu için Veli Efendi'ye giden Ekrem İmamoğlu'na seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin en prestijli at yarışı olan Gazi Koşusu bu yıl 98. Kez düzenlendi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen koşuda bu yılın kazananı Emre Algun’a ait ve Akın Sözen tarafından jokeyliği yapılan 5 numaralı Dragon Flame oldu.

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Binlerce taraftar tarafından yerinde izlenen koşunun sonunda kazanan Akın Sözen kadar bir isim daha dikkatleri üstüne topladı.

Yarışı izlemeye Veli Efendi’ye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na taraftarlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

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İlgiyi karşılıksız bırakmayıp seyirciler ile tokalaşıp sohbet eden İmamoğlu’nun mutluluğu yüzünden belli oldu.

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