Ekrem İmamoğlu: Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Murathan Demircioğlu
Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Millet olarak birlik ve bütünlüğümüz bizi bu mücadeleden zaferle çıkaracak. Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır" dedi.

Soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından avukatları aracılığı ile gündemi değerlendirmeye devam ediyor.

"HUZUR VE BEREKETE KAVUŞACAĞIZ"

İBB Başkanı İmamoğlu, "“Kurtuluş yok tek başına” diyerek hep birlikte huzur ve berekete kavuşacağız!" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Türkiye çok zor ve kritik bir dönemden geçiyor. Demokrasi ve hukuku ayakta tutmak için çok büyük bir mücadele veriyoruz.

Millet olarak birlik ve bütünlüğümüz bizi bu mücadeleden zaferle çıkaracak.

Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır.

“Kurtuluş yok tek başına” diyerek hep birlikte huzur ve berekete kavuşacağız!

