Özgür Özel'den "boykot" açıklaması: Erdoğan'ı oturup dinleyecek atmosfer yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bolu’da yapılan milletvekili kampını takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

"ERDOĞAN'I DİNLEYECEK ATMOSFER YOK"

Özgür Özel, 1 Ekim'de TBMM'nin yasama yılı açılışına partisinin katılmama kararına ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanı'nın Meclis’e gelip yürütmenin başı olarak yargıya verdiği talimatla yasama organının ana muhalefet partisine operasyon yaptığı bir siyasi süreçte, orada onu dinlememiz düşünülemezdi. Gelecek sene 1 Ekim'de aynı durum olursa aynı tutumumuz olur. Ama resmi törenleri boykot etme gibi bir yaklaşımımız bizim olmaz. 10 Kasım'a, 29 Ekim'e Anıtkabir'e gideriz. Ama Erdoğan'ın birinci aktör olduğu ve söz söylediği, konuştuğu yerde oturup da onu dinleyecek bir siyasi atmosfer yok şu anda Türkiye'de” dedi.

Ayrıntılar geliyor...