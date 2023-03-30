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İmamoğlu o kurumları açıklama yapmaya davet etti

Ekrem İmamoğlu yüz yüze eğitimle ilgili, “Bir ay önce 'Yüz yüze eğitime hazırız' diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum” dedi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:25
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Ekrem İmamoğlu o kurumları açıklama yapmaya davet etti

İmamoğlu o kurumları açıklama yapmaya davet etti
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Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen büyük depremlerin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler uzaktan eğitime geçilmesine karar verdi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yüz yüze eğitimin başlatılması çağrısında bulundu.

İmamoğlu, “Mart ayının sonuna geldik, YÖK hala sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce 'Yüz yüze eğitime hazırız' diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum” dedi.

Öte yandan karar üzerine, Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun pek çok yurdunda, öğrencilerin odalarının alelacele boşaltılması istenmişti.

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