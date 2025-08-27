"Ekrem İmamoğlu suçludur, itiraf ediyorum..." Özgür Özel açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerini sürdürüyor.

Bu hafta adres gösterilen yer ise yakın zamanda başkanı İnan Güney’in tutuklandığı Beyoğlu.

Söz konusu miting için yurttaşlar, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık binası önünde, Şişhane Meydanı’nda toplandı.

Öte yandan, İstanbul Valiliği, miting alanına en yakın metro çıkışları için karar almış ve Şişhane Metro İstiklal Caddesi çıkışı, Şişhane Metro Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Beyoğlu çıkışının kapandığını duyurmuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu:

“İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nun güzel insanları, benim yiğit hemşerilerim; kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, canım çocuklar… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinizi hasretle kucaklıyorum. Bugün, İnan Güney Başkanımla birlikte orada olmalı, yeni projelerin temelini atmalı, yeni hizmetler başlatmalı, yeni açılışlar yapmalıydık. Ama buna izin vermediler. Çünkü, bizleri ve diğer belediye başkan ve yöneticisi arkadaşlarımızı tutuklayanlar, bizim iş başında olmamızdan korkuyorlar. Çünkü biz işimizin başında olunca, onların gerçek yüzleri daha net görülüyor. Bizler; icraatçı, halkçı, milletin parasını millete veren, milletin hakkını yemeyen, yedirmeyen yöneticileriz.”

"VATANDAŞIN YANINDA HEP BİZ OLDUK”

“İktidar ekonomiyi batırıp, vatandaşı her gün daha fazla yokluğa, yoksulluğa sürüklerken, vatandaşın yanında hep biz olduk. Vatandaşlarımızın geçim derdini hafifletebilmek, hayatlarını biraz olsun kolaylaştırabilmek için ne gerekiyorsa yaptık. 2019’da, ‘İmamoğlu gelirse sosyal yardımları kesecek’ diye yalan söyleyenler, şimdi bu konuyu ağızlarına alamıyorlar. Çünkü kesmek, azaltmak bir yana; onların sosyal yardımlar için ayırdığı bütçeyi, biz, tam 6 kat artırdık. İstanbulluların geçim derdini hafifletmek için, onlardan 6 kat daha fazla para harcadık. Yalnız sosyal destek ve yardımlarda değil; her türlü icraatta, yatırımda, hizmette bizden öncekilerden misli misli fazla iş yaptık. Çünkü milletin parası, israfçının, rantçının cebine gitmedi. Biz, milletin parasını sadece millete verdik.”

"GÜVENCESİZ BIRAKTIKLARI MİLYONLARLA YÜZLEŞEMEZLER”

“İşte bu nedenle, ben ve diğer tutuklu arkadaşlarım bu gece salıverilsek, yarın sabah İstanbul sokaklarında alnımız ak, başımız dik dolaşırız. Hemşerilerimizle kucaklaşır, hasret gideririz. Bizim, vatandaşlarımıza ve bağımsız yargıya veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Ama onlar; batırdıkları ekonominin, bitirdikleri devletin, yok ettikleri adaletin hesabını asla veremezler. Onlar; işsizliğe, yoksulluğa mahkum ettikleri, umutsuz, güvencesiz bıraktıkları milyonlarla yüzleşemezler. O yüzden de çarşıda, pazarda, sokakta, meydanda dolaşamıyorlar. Biz, milletin parasına gözümüz gibi baktığımız için onca iş yapabildik.”

“İKTİDAR DA GERÇEĞİ GÖRÜYOR”

“Beyoğlu’nda yaptıklarımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Meydanları düzenledik; tarihi eser restorasyonunda rekorlar kırdık; kütüphaneler, spor merkezleri, yurt ve kreşler açtık; kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdik; devasa ulaşım ve altyapı yatırımları yaptık. Bu icraatçı ve halkçı karakterimizle ülkeyi yönettiğimizde, hayatın nasıl hızla kolaylaşıp, güzelleşeceğini milletimiz görüyor. İktidar da gerçeği görüyor. Kurdukları bu kirli menfaat düzeninin sonunun geldiğini, bir daha asla seçim kazanamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Sandıkta kazanamayacakları seçimi, emirleri altına aldıkları bir avuç yargı mensubu aracılığıyla kazanmanın derdine düştüler. İktidar seçim, millet geçim derdinde.”

“HERKES İÇİN VE HER YERDE, ÖNCE ADALET, ÖNCE HÜRRİYET GELECEK”

“Gerçeklerden bu kadar kopan, milletin haline bu kadar yabancılaşan hiçbir iktidar ayakta kalamaz. Bunlar da kalamayacak. Günü gelecek; bir bayram sabahına uyanır gibi, seçim sabahına uyanacağız. O günün akşamında, adalet ve hürriyet rüzgarları esmeye başlayacak bu güzel memlekette. Herkes için ve her yerde, önce adalet, önce hürriyet gelecek güzel memleketimize. Bir şahsın, bir partinin değil; birliğin ve kardeşliğin, adaletin ve hürriyetin, bolluğun ve refahın iktidarını kuracağız. Bir kişi kaybedecek, bir millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Biz Saraçhane'ye çağrı yaptık, onlar yasak getirdiler. İçişleri Bakanlığı talimat verdi, İstanbul Valiliği yazı yazdı. Ama en nihayetinde 1 milyon 225 bin kişi Saraçhane'yi doldurdu.

İnan Güney'in ailesi ile fotoğrafına tahammül edemeyenler görsün. İnan Güney suçsuzdur. Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Şu resme tahammülü olmayanlara Beyoğlu en iyi yanıtı veriyor: İnan Güney onurumuzdur!

Burada toplanan yüz binler gösteriyor ki biz güçlüyüz, biz masumuz. Ahlaki üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sesimin gitmediği en ucunda durup duymasa da burada olmanın gerekliliğini bilenlerin inancına yenileceksin! İnan Güney'in evlatlarının masumiyetine yenileceksin! İçeride boşuna tutulan arkadaşlarımızın annelerinin, eşlerinin, çocuklarının göz yaşlarında boğulacaksın.

Bana soruyorlar, eylemler ne zaman bitecek? Ne zaman sonuç alırsak, o gün bitecek?

Bizi yıldıramazsınız. 9 dalga yaptınız. 90 dalga daha yapsanız, buradayız, ayaktayız.

Beyoğlu seçimleri tarihi sonuçlar doğurmuştur. Örneğin, Erdoğan milletvekili adayı olmuştur kazanamamıştır. Beyoğlu Belediye Başkanı olmuştur kazanamamıştır. Ama bizim dedesi çöpçü olan, babası şoför olan İnanımız yüzde 50 oyla Belediye Başkanı olmuştur.

İnan kardeşimi Gezi eylemleri sırasında ilçe binamızda tanımıştım. O kara kaşında, kara gözünde inancı görmüştüm.

"SEÇİLDİĞİ GÜNDEN BERİ 17 AY BOYUNCA BÜTÜN TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU"

Seçildiği günden beri 17 ay boyunca bütün Türkiye'ye örnek oldu. Emekli evi açtı, ihalesiz projelere katıldı. Öğrencilere aş evinden yemek dağıttı. Hepimizin can dostlarına sahip çıktı.

Emekli için 1 liraya çay satan kahvehane açmış. Pazar kahvaltısında oradaydık. Bir kadın geldi, 'Sebil için teşekkür ederiz, hora geçti' dedi. Beyoğlu denilince zengin sanılıyor, dedi. Teneffüs olunca kantine gidip su alıyor, parası olmayan tuvaletin musluğuna ağzını dayıyor.

Belediye okullara su sebili açtı. Su çocuklara bedava. Türkiye'de eğer valinin engel olmadığı okul müdürünün engel olmadığı bir yer varsa ve biz sebil açmadıysak bize yazıklar olsun. Bütün Türkiye'ye yaydık ama valileri korkutuyorsunuz.

Sayın Akın Gürlek, bir belediye Sayıştay tarafından denetlenir. Bir suç bulursa, savcılığa bildirir, savcılık işlem yapar. Suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek'e diyorum ki, İnan Güney hediye paketi gibi, kendinden önceki belediye yönetiminin yaptıklarını verdi.

Buradan açıkça ifade ediyorum. Açık çağrımdır. Eğer hukuk insanıyımdır, namusum var, herkese eşit davranırım diyorsan, Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de, göreyim!

Mücahit Birinci'nin bir tutukluya gittiğini ondan 2 milyon dolar para talep ettiğini hep birlikte ifşa etmiştik.

"EKREM BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN'I YENDİĞİ İÇİN SUÇLUDUR"

Ekrem Başkan suçludur. Eşinin yanında itiraf edeceğim. Ekrem Başkan Tayyip Erdoğan'ı yendiği için suçludur. Ekrem Başkan bu suçu 3 kere işlemiştir. Ekrem Başkan bu suçu bir kez daha işlemeye yeminlidir!"