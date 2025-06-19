Ekrem İmamoğlu ‘tarihe not düşün’ diyerek açıkladı!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla cezaevinde 15 kilo kaybeden ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için “Sırf benimle çalıştığı için şu an içerde olan kişilerin başlarına bir şey gelirse, sağlık durumları kötüleşirse tüm sorumluluk; bu uyduruk soruşturmayı aşağıdan yukarıya organize eden, iş birliği yapan herkestir. Bu da tarihe not olarak düşülsün” şeklinde tepki gösterdi.

İKİ KEZ KANSERİ YENMİŞ

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon sonrası İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, ve beraberindeki pek çok isim tutuklanmıştı. Tutuklamalar devam ederken, sağlık sorunları ciddi olanlarda gündeme geliyor. Sağlık sorunları nedeniyle Buğra Gökçe’nin cezası ev hapsine çevrilmişti. Bu sefer ise iki kez kanser tedavisi görüp yenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise 15 kilo birden vermesi dikkat çekti. Avukatları ise sağlık sorunları nedeniyle itiraz taleplerini iletmişti.

İMAMOĞLU'DAN "TARİHE NOT DÜŞÜN" AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu ise avukatları aracılığıyla Çalık’a yapılan muameleye ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İmamoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

“Sabahın köründe evlerini basarak gözaltına aldığınız, pislik içinde günlerce tuttuğunuz, sonra uyduruk gerekçelerle tutukladığınız, suç makinası kişilerin tanıklığıyla iftira attığınız, ailesiyle/avukatıyla görüşemesin diye başka yerlere sürgün ettiğiniz, psikolojik baskı kurduğunuz, şantaj yaptığınız, tehdit ettiğiniz bu insanlar sizin esiriniz değil. Türkiye’nin en iyi eğitimli, en donanımlı, en deneyimli, kamu ahlakına sahip insanlarına bu zulmü reva görüyorsunuz. Tutuklu yargılayarak, yargılama sürecini evrensel hukuka aykırı bir biçimde cezaya çeviriyorsunuz. “Atalım içeri sonra bir şekilde delil buluruz” diyorsunuz. İftiralar ve iftiracılar dışında bir şey bulamadıkça daha da hırçınlaşıyorsunuz. Ciddi sağlık sorunları olan hastaları bile son ana kadar süründürüyorsunuz. Haklarında en ufak ciddi bir suçlama yokken anneleri çocuklarını göremez hale getiriyorsunuz. Büyük günah işliyorsunuz, vicdani tüm sınırları aşıyor, kul hakkı yiyorsunuz. Aslında bu zulmü yalnızca bize değil bu ülkenin ortak aklına, vicdanına, geleceğine yapıyorsunuz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık gibi uzun yıllar kanserle mücadele etmiş, içeride 15 kilo kaybetmiş pırlanta gibi bir insana bile zulmediyorsunuz. Sırf benimle çalıştığı için şu an içerde olan kişilerin başlarına bir şey gelirse, sağlık durumları kötüleşirse tüm sorumluluk; bu uyduruk soruşturmayı aşağıdan yukarıya organize eden, iş birliği yapan herkestir. Bu da tarihe not olarak düşülsün.”