İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Suudi Arabistan Umre’ye gideceği konuşuldu. İhrama girdiği fotoğrafları yayınlanan Ekrem İmamoğlu gündem oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu umreye mi gitti? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gündem oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte 12 Ocak günü Suudi Arabistan'a umreye gitti.

Ekrem İmamoğlu'nun umreye gideceği haberini veren Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kabe'den fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "İki gün önce Sn. Ekrem İmamoglu'nun anne ve babasıyla birlikte umreye gideceğini yazmıştım. Devamı niteliğinde bu kareyi de paylaşmak istedim. Allah kabul etsin." ifadeleri yer aldı.

Dün de bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'yla Medine'de karşılaşmış ve çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Vatandaş, İmamoğlu'yla çekildiği fotoğrafın altına ise "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevvere'de karşılaştık" notunu düştü.