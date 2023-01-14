14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Ekrem İmamoğlu umreye mi gitti? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gündem oldu?

Ekrem İmamoğlu umreye mi gitti? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gündem oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 Ocak’ta Umre’ye gittiğine dair haberler yapıldı. Anne ve babasıyla seyahat ettiği öğrenilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları çok konuşuldu. Peki, Ekrem İmamoğlu umreye mi gitti? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gündem oldu?

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 13:28
Takip Et

Ekrem İmamoğlu umreye mi gitti? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gündem oldu?

Ekrem İmamoğlu umreye mi gitti? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gündem oldu?
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Suudi Arabistan Umre’ye gideceği konuşuldu. İhrama girdiği fotoğrafları yayınlanan Ekrem İmamoğlu gündem oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu umreye mi gitti? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden gündem oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte 12 Ocak günü Suudi Arabistan'a umreye gitti.

Ekrem İmamoğlu'nun umreye gideceği haberini veren Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kabe'den fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "İki gün önce Sn. Ekrem İmamoglu'nun anne ve babasıyla birlikte umreye gideceğini yazmıştım. Devamı niteliğinde bu kareyi de paylaşmak istedim. Allah kabul etsin." ifadeleri yer aldı.

Dün de bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'yla Medine'de karşılaşmış ve çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Vatandaş, İmamoğlu'yla çekildiği fotoğrafın altına ise "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevvere'de karşılaştık" notunu düştü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Teko68
14.01.2023 13:44
Adam umreye gider ,üreten gelince balıkçı da rakısınıda içer zaten tatil yakışıyor adama niye gündem oluyor ki öyle bir adam işte , bir seçim daha yaklaşır o zamanda hacca gider Ekrem İmamoğlu bu ..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
1
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
2
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
3
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
4
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
7
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.