Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu defa karşı karşıya

31 Mart yerel seçimlerinin ardın gözler 1-2 içerisinde yapılması planlanan Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine kilitlendi. Her yıl belediyelere ayrılan bütçelerden kendi bütçesini oluşturan TBB, AKP’nin yerel yönetimde güçlü olduğu bir önceki seçime kadar bütçesini hep taraflı şekilde kullanması ile eleştiriliyordu.

1-2 ay içerisinde yapılması planlanan seçimle beraber yönetimin yerel seçimlerde çoğunluğu kazanan CHP’ye geçeceği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre daha önce TBB başkanlığını hem İBB Başkanı İmamoğlu hem de ABB Başkanı Mansur Yavaş istiyor.

Bir dönem eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın da başkanlığını yaptığı TBB’de kriz olabileceği söylentileri üzerine CHP'li parti yöneticileri yanıt verdi.

Yöneticiler İmamoğlu ve Yavaş arasında bu durumun kriz çıkarmayacağı, iki ismin kendi aralarında bir çözüm bularak anlaşmaya varacağını ifade ediyorlar.

CHP’li yöneticiler bütçenin çoğunun CHP’li belediyeler tarafından kazandırılmasına karşın paranın neredeyse tamamının Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığını ifade ederek, "Türkiye Belediyeler Birliği de değişecek. Çoğunluk belki muhalefette olacak ama tüm partilerin güçleri ölçüsünde, adil şekilde temsil edildiği, kaynakların hakkaniyetli bir şekilde dağıtıldığı bir yapıya dönüşecek” sözlerini kullanıyor.