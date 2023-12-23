Ekrem İmamoğlu yerel seçimler için net konuştu. 'Bu dönem gitmeye niyetimiz yok'

Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu yerel seçimler için net konuştu. 'Bu dönem gitmeye niyetimiz yok'
Ekrem İmamoğlu Kiptaş kura seçiminde yaklaşan yerel seçimlere ilişkin net bir şekilde konuştu. İmamoğlu, “Bu dönem gitmeye niyetimiz yok” açıklamasını yaptı.

İBB iştiraki olan KİPTAŞ’ın kura seçiminde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerin yaklaşması ile iktidarın seçim vaadi olarak yüzbinlerce konut vaadi vermesini eleştirerek, “Sanki İstanbul Patagonya’da bir yer. Buranın bir belediye başkanı var, milletin 16 milyonun. Seçimle gelen yarın da gider.” dedi.

Yerel seçim için net konuşan Ekrem İmamoğlu bu dönem de kazanmak istediklerini şu ifadeler ile vurguladı, “Bizim bu dönem gitmeye niyetimiz yok; onu söyleyeyim zaten. Yani Cenabı Allah'ın izniyle, görevimize daha devam edeceğiz.”

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KANAL İSTANBUL

İktidarın Kanal İstanbul için gece gündüz çalıştığını belirten İmamoğlu, bunun nedenini açıklarken şu ifadeleri kullandı: “Kanal İstanbul için gece gündüz çalışıyorlar, neden? Birilerinin arsası var diye, Bırakın bu işi, milletin işini çözelim. İstanbul'da askeri alanlar imara açıldı, lüks konut yapılıyor, yanına yanaşamazsınız. Halkçı çözüm gerekiyor.”

“HEP BERABER ÇALIŞMAYI ÖĞRENMELİYİZ”

Gündemden düşmeyen olası Marmara depremi hakkında birlik içerisin çalışmanın önemine vurgu yapan İmamoğlu, “Millet bizi bir arada çalışırken gördü mü, mutlu olur. Olmaz mı? Olur kardeşim. O bakımdan bunu yapmak lazım.

Seçimden önce vay işte, ‘Biz orada hani Ekrem İmamoğlu'nu azıcık aşağıya nasıl basarız’ vesaire gibi böyle hamleler, şunlar, bunlar… Çok önemli değil. Biz işimize bakacağız. İlk günden beri bu işin partisinin olmadığını söyledik. Hep beraber çalışmayı öğrenmeliyiz. Bunu yasaya bağlamalıyız. Biz bunu önerdik” İfadelerini kullandı.

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