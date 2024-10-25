Ekrem İmamoğlu, Yiğit Bulut'un bu sözlerini affetmedi.. Mahkemelik oldular

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu, Yiğit Bulut'un bu sözlerini affetmedi.. Mahkemelik oldular

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine ‘milli güvenlik sorunu’ diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’a tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, geçen nisan ayında sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı.

Bulut, X hesabından İmamoğlu hakkında sert sözler sarf ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! Not alın.”

İmamoğlu, ‘kişilik haklarına saldırı’ iddiasıyla paylaşımı yargıya taşıdı ve Bulut’tan 50 bin lira tazminat talep etti.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat davayı ‘kişilik haklarına saldırının tespiti amacıyla açtıklarını’ söyledi.

YİĞİT BULUT X HESABINDAN TEPKİ DAVAYA TEPKİ GÖSTERDİ

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Kendisine dava açılmasına tepki gösteren Yiğit Bulut ise şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostlar, bu nasıl bir iç tutarsızlık! Devletin Bakanı’na Yüksek Yargı Organı üyelerine, “ahmak” deyip, “bu hakaret sayılamaz, dava açılamaz, saçmalık” diyen Ekrem bey, kendisi hakkında hakaret içermeyen bir tespitim için hırsını alamayıp adliye adliye geziyor!"

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