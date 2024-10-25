Ekrem İmamoğlu, Yiğit Bulut'un bu sözlerini affetmedi.. Mahkemelik oldular

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, geçen nisan ayında sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı.

Bulut, X hesabından İmamoğlu hakkında sert sözler sarf ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! Not alın.”

Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz;



ekrem imaoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için BİR MİLLİ GÜVENLİK sorunudur!



Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım!

NOT ALIN!! — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) April 13, 2024

İmamoğlu, ‘kişilik haklarına saldırı’ iddiasıyla paylaşımı yargıya taşıdı ve Bulut’tan 50 bin lira tazminat talep etti.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat davayı ‘kişilik haklarına saldırının tespiti amacıyla açtıklarını’ söyledi.

YİĞİT BULUT X HESABINDAN TEPKİ DAVAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisine dava açılmasına tepki gösteren Yiğit Bulut ise şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostlar, bu nasıl bir iç tutarsızlık! Devletin Bakanı’na Yüksek Yargı Organı üyelerine, “ahmak” deyip, “bu hakaret sayılamaz, dava açılamaz, saçmalık” diyen Ekrem bey, kendisi hakkında hakaret içermeyen bir tespitim için hırsını alamayıp adliye adliye geziyor!"