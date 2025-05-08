Ekrem İmamoğlu’na erişim engeli getirilmişti! X’in avukatından açıklama geldi

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X sosyal medya platformundaki hesabına erişim engeli getirildi.

Silivri Cezaevi’nde bulunan İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar sırasında sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyordu. Ancak bugün saat 02.00 itibarıyla İmamoğlu’nun X hesabına erişim engellendi. Hesabına ulaşmaya çalışanlar, “Yasal talep doğrultusunda, Türkiye sınırları içinde @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaşıyor.

İmamoğlu’nun hesabından yapılan son paylaşımda, Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine çağrı yapılmış ve “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadelerine yer verilmişti.

"İTİRAZ BAŞVURUSU YAPACAĞIM”

İmamoğlu’nun avukatı ve aynı zamanda X’in serbest avukatı Gönenç Gürkaynak, hesabın engellenmesine karşı hukuki itirazda bulunacağını açıkladı. Gürkaynak, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X’in talebiyle ve X’in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemede konuya dair tüm itirazlarımızı hukuki temelleriyle ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah gerçekleştireceğim. X, bu adımın atıldığını ayrı bir paylaşımda kamuoyuna duyuracaktır. Muhtemelen dilekçenin içeriğine de bu paylaşımda link verirler.

Bu vesileyle, 3 Nisan’dan beri profilimde sabit gönderi olarak yer alan konuyu, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hesabına ilişkin X işlemiyle bağlantılı olarak tekrar hatırlatmak isterim: Türkiye’deki mahkemelerin bir hesapta hukuka aykırı içerik bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli getirme kararları, benim tasarrufum veya takdirimle incelenmemektedir.

Bu kararlar, mahkemeler ve ilgili idare tarafından doğrudan X’e iletilmekte ve müvekkil şirket tarafından doğrudan değerlendirilmektedir. Serbest avukat olarak benim görevim, bu olayda olduğu gibi, müvekkilin konuyu yargısal denetime taşıyarak mahkeme kararına karşı hukuk yollarına başvurma talimatı vermesi durumunda devreye girmektir.”