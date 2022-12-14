İmamoğlu'na verilen siyasi yasak cezası sonrası AKP'den ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin karar verildi. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verildi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan karara ilişkin açıklamada bulundu.

"KARAR KESİNLEŞMİŞ DEĞİL"

AKP'li Turan, İmamoğlu davasında verilen karara ilişkin şöyle konuştu:

"Biz siyasi rekabeti önemseyen bir ekibiz, biz meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekibiz. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Bu kararın da konusu yargıya hakarettir. Ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay konusu olacaktır. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Biz isteriz ve dileriz ki bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım."

"BAĞIMSIZ YARGIYA MÜDAHALE SÖZ KONUSU OLAMAZ"

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise, "İmamoğlu'nun YSK Üyelerine "ahmak" diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararı ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararıdır. İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur. Kararın, iktidarın talimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir. Yargı kararları eleştirilebilir, ancak bu kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devleti'dir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz." dedi