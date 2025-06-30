Ekrem İmamoğlu’ndan 1 Temmuz çağrısı: Saraçhane’yi bir kez daha umutla dolduralım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta yapılan İBB opersyonunun 100'ncü günü için vatandaşları 1 Temmuz Salı günü 20.30’da Saraçhane’ye çağırdı.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta yapılan İBB opersyonunda tutuklanmıştı. İmamoğlu, Silivri’deki cezaevinden avukatları aracılığıyla yeni bir çağrıda bulundu. İmamoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mücadelenin 100’ncü gününde vatandaşı 1 Temmuz Salı günü 20.30’da Saraçhane’ye davet etti.

İmamoğlu’nun açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

“Boyun eğmiyoruz! Çünkü bu mücadele bir kişinin mücadelesi değil. Bu mücadele, Türkiye’nin yoluna demokrasi ile devam edip etmeyeceğinin mücadelesi. Hakkın, hukukun, adaletin, refahın, varlığın mücadelesi. Bu mücadele gençlerin, emekçilerin, emeklilerin, 86 milyonun mücadelesi. İşte bunun için 100. günde, salı akşamı bir kez daha umudun hiç bitmediği yerdeyiz, evimizdeyiz, Saraçhane’deyiz. Bu utanca, bu adaletsizliğe, bu darbe düzenine karşı hep birlikte duralım. Saraçhane’yi bir kez daha umutla dolduralım. 1 Temmuz Salı 20.30 Saraçhane”

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