Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'ye ihanet uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Battalgazi İtfaiye İstasyonu açılışında yaptığı konuşmada parti içinde olduğu iddia edilen sorunların dışarda konuşulmasını eleştirdi. İmamoğlu, “Geceyi gündüzü meşgul eden kim varsa hem millete ihanet eder hem de Atatürk’e ihanet eder” sözlerini kullandı.

"BENİM YOL ARKADAŞIM DA DEĞİLDİR"

İmamoğlu, "Zaman önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır​​​​" diyerek şöyle devam etti:

"Sevgili dostlarım, böylesi zor bir dönemde, özellikle benim siyasi yol arkadaşlarım, özellikle benim siyasi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı olan, meclis üyesi olan, milletvekili olan partimizin üst yönetimine net olarak bir şey söylemek isterim.

Aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma işte dokundun ya da karnıma dirsek attın, yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise benim yol arkadaşım da değildir nokta. Mesele, memleket meselesidir."

ADAY DEĞİLSEM YOKUM

İmamoğlu'nun bu konuşması üst yönetime 'ayrışma' uyarısı olarak değerlendirilirken, rahatsızlığın Sözcü yazarı Aytunç Erkin dünkü yazısında yer alan bu açıklamayla ilgili olduğu konuşuluyor.

Söz konusu yazıda, Gazeteci Aytunç Erkin Mansur Yavaş’a yakın isimlerin kendisine aktardıklarını şöyle paylaşmıştı: "Bir anlamı yok. İstifa ettin, bağımsız ne yapacaksın. Matematik az çok bilir Mansur Bey. Üçle beşle hareket etmez. Orada 30 dururken olmaz ki. Böyle bir konunun gündeme gelmesi bile şaşırtıcı. Ortada erken seçim kararı yok ama bu konu hep gündemde. Erken seçim kararı alınır, CHP, Yavaş’ın değil de Ekrem Bey’in ismini söyler o zaman bir yol ayrımı olur."

"KAFASINA KOYMUŞ"

Öte yandan Aydınlık gazetesi yazarlarından İsmet Özçelik, "Mansur Yavaş CHP ile yol ayrımında mı?" Başlıklı yazısında, kulislerde yapılan değerlendirmeleri kaleme aldı. Özçelik, "CHP'lilerin değerlendirmeleri özetle şöyle" diyerek şunları yazdı:

"Mansur Yavaş seçilinceye kadar başka... Seçildikten sonra başka davranıyor. CHP'den aday olmazsa seçilmesi zor. Bunu kendisi de söylüyor. Ama yönetirken CHP'lileri uzak tutuyor. Kendi ekibiyle hareket ediyor. Herkesin bildiği sır şu: CHP'yle uyumu yok. Kulağımıza gelen bilgiler var. Cumhurbaşkanlığı adaylığını kafasına koymuş. Yoğun bir çaba içinde. Ayrı bir merkez kurmuşlar. En büyük destekçisi Keçiören belediye başkanı."

Gazeteci Fatih Altaylı da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş ve İYİ Parti iddialarını değerlendirdi. Altaylı, Mansur Yavaş için, "IQ'su düşük değildir; Öfkeyle kalkıp böyle bir şey yapmaz" dedi.