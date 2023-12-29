Ekrem İmamoğlu’ndan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye destek mesajı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’nin karşılaşacağı Süper Kupa maçı öncesi yaşanan skandal gelişmeler sonrası iki takım uzun süren tartışmaların ardından sahaya çıkmama kararı aldı.

Suudi Arabistan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını ve İstiklal Marşımızı yasaklamak istemesi üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri sahaya çıkmayacak.

Kararın ardından siyasilerden peş peşe tebrik açıklamaları gelmeye başladı.

Bir tebrik mesajı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe ve Galatasaray’ı Riyad'taki Süper Kupa maçında göstermiş oldukları Mustafa Kemal Atatürk hassasiyetleri nedeniyle tebrik ediyorum. Bizim rengimiz Kırmızı Beyaz. Kırmızı çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.