Ekrem İmamoğlu'ndan Hatay açıklaması

Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve belediye başkanlığı yarışını kazanan diğer adayları tebrik etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, partisinin belediye başkanlığını kazanan diğer adaylarını tebrik etti. İmamoğlu, Hatay’da gerçekleşen seçimde, CHP adayı Lütfü Savaş’ın AKP adayı Mehmet Öztürk’ün gerisinde kalmasına ilişkin "Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz" ifadesini kaydetti.