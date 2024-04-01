Ekrem İmamoğlu'ndan Hatay açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan Hatay açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde başarılı olan CHP’li adayları tebrik etti ve Hatay’daki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve belediye başkanlığı yarışını kazanan diğer adayları tebrik etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, partisinin belediye başkanlığını kazanan diğer adaylarını tebrik etti. İmamoğlu, Hatay’da gerçekleşen seçimde, CHP adayı Lütfü Savaş’ın AKP adayı Mehmet Öztürk’ün gerisinde kalmasına ilişkin "Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz" ifadesini kaydetti.

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