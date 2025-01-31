Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara sert tepki. 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara sert tepki. 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Atatürk'ün askerleriyiz" diyerek subay yemini ettikleri için TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene destek verdi. İmamoğlu, çıkan karara büyük tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen teğmenlere destek verdi.

"TEĞMENLERİMİZİN YANINDAYIZ"

İmamoğlu, iktidara tepki göstererek,

"Tarihe utançla geçecek bir karar daha. “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi.

Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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