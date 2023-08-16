Ekrem İmamoğlu'ndan kritik su tasarrufu açıklaması

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da bu yaz aşırı kurak bir dönem yaşanıyor. Bu nedenle İstanbul’da özellikle su arzının devamlılığı için kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi ve suyun dikkatli harcanması önem taşıyor.

Yaşanan bu kuraklığa bağlı olarak barajlardaki su seviyesindeki dramatik düşüş nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulundu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Kurak bir yaz geçiriyoruz, barajlarımızdaki doluluk yüzde 33,37 seviyesinde ve düşüş devam ediyor. Tüm İstanbullulara çağrı yapıyorum. Musluktan akan her damlanın çok kıymetli olduğunu bilerek kullanalım, çok basit yöntemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz" dedi.

10 BARAJIN 6'SI KURUMA TEHLİKESİ ALTINDA

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 15 Ağustos tarihinde yüzde 35,58’e kadar düşmüştü. Bugün yayınlanan yeni verilere göre ise barajların doluluk oranı yüzde 33,37'ye geriledi. 10 barajın 6’sında su seviyesi yüzde 20’nin altına düştü. Bu barajların kuruma tehlikesi üzerinde durulurken, mevcut doluluk oranıyla, yağış olmaması halinde 91 günlük su kaldığı bildirildi. Yağış olmaması ve mevcut suyun yüzde 25'inin buharlaşması halinde ise İstanbulluların tüketimine göre 61 günlük su kalıyor.

İSKİ’DEN TASARRUF ÖNERİLERİ

İBB’ye bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak su tasarrufu önerileri ise şöyle:

"Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın.

Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin.

Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan su da yüzde 50 tasarruf sağlayın.

Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın.

Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin.

Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.

Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın.

El, yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75'inin boşa gittiğini unutmayın.

Kombinin suyu ısıtmasını beklerden akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın.

Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doldurmadan çalıştırmayın.

Bulaşıklarınızı elde değil makinada yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun.

Çamaşırlarınızı elde değil makinada yıkayın. Yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın.

Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayın.

Ev tipi arıtma cihazları ürettikleri suyun birkaç katını harcar. Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın.

İSKİ'nin İstanbul'a sağladığı suyun, yeni tip ev içi tesisat kullanılmış ise ya da varsa depolar en az 6 ayda bir temizleniyorsa sağlıklı ve güvenli olduğunu unutmayın.

Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın.

Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin.

Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın.

Arabalarınızı akan su ile değil kova ve fırça yardımı ile yıkayın.

Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin.

Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin.

Tükettiğimiz her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığını unutmayın. İsraf edilen her şeyin su kaybına sebep olduğunu hatırlayın.

İSKİ faturanızın kâğıt yerinde sms ya da e-posta ile tarafınıza ulaştırılmasını sağlayan Dijital Fatura uygulamasına geçin.

https://www.iski.istanbul/dijital-fatura-talep web sitesinden kolayca başvuru yapın. Fatura kâğıdı için harcanan suyu kurtarın.

Tasarruf amacıyla yaptığınız her şeyi alışkanlık haline getirin. Böylece hayat boyu tasarruf edin."

DENİZ SUYUNU ARITMA ÖNERİSİ GÜNDEMDE

İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, İstanbul’daki kuraklığa çözüm olarak Arapların yöntemini önerdi. Deniz suyunu arıtma tesisleri kurulmasını gündeme getiren Çetintaş, "Tesisler kurulursa İstanbul’un su sorunu kalıcı olarak çözülür" ifadelerini kullandı.