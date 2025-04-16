Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gece saatlerinde aort damarı yırtılması sonucu hastaneye kaldırılan DEM İmralı heyeti üyesi ve Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, paylaşım gerçekleştirdi.

"ACİL ŞİFALAR TEMENNİ EDİYORUM"

İmamoğlu X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

"TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği ciddi rahatsızlığı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden kardeşlik ve barış için hizmetlerine devam etmesini gönülden diliyorum. Kendisine yüce Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum."

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