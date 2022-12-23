İmamoğlu'ndan sonra şimdi de Tunç Soyer'e kafayı takacaklar. Bakın neden?

Ev hapsi kararı 12 Eylül'de kaldırılan şarkıcı Gülşen, ilk halk konserini İzmir’de verecek. İzmirliler, yeni yılına sanatçı Gülşen ile girecek.

İmam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanan şarkıcı Gülşen, ilk halk konserini İzmir’de vermeye hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada, Gülşen’in vereceği yılbaşı konserinin Cumhuriyet’in yüzüncü yıl kutlamalarının başlangıcı olduğunu söyledi.

İLK HALK KONSERİNİ İZMİR’DE VERECEK

Gülşen yılbaşı gecesi İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda sahneye çıkacak. Ev hapsi kararı 12 Eylül’de kaldırılan şarkıcı böylece uzun bir aradan sonra ilk halk konserini İzmir’de vermiş olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama programı, 21.00’de DJ Özgür Güler’in performansıyla başlayacak. 22.30’da ise Gülşen sahneye çıkacak.

İZMİR, YENİ YILA GÜLŞEN’LE GİRECEK



2023 Yılbaşı Konseri konusunda Diken’e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ülke tarihimizin en önemli dönüm noktası. Biz, bu tarihi sorumluluğumuzun bilinciyle 9 Eylül 2022’den başlayıp 29 Ekim 2023’e kadar uzanan süre için kapsamlı bir program hazırladık” dedi.

Gülşen’in vereceği 2023 yılbaşı konserinin bu sürecin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu söyleyen Soyer, sözlerine “O akşam tüm İzmir sadece yılbaşını değil, aynı zamanda takvimlerin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gösteriyor olmasını da kutlayacak. Tüm İzmirlilerle 31 Aralık akşamı Gündoğdu Meydanı’nda buluşmak dileğiyle” diyerek devam etti.

BİRİNCİ KORDON TRAFİĞE KAPATILACAK

Ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için 31 Aralık gecesi Birinci Kordon trafiğe kapatılacak. 4 noktadan giriş çıkış sağlanacak. Yaya trafiğine açık olacak noktalar ise şöyle; Ali Çetinkaya Bulvarı, Doktor Mustafa Enver Caddesi, Vasıf Çınar Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı.

NE OLMUŞTU?

Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Daha sonra Gülşen’in ev hapsi kararına itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.