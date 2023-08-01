Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği

"Değişim" seslerinin yükseldiği CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir yemeğe katıldı.

Yarkadaş, "değişim yemeği" olarak adlandırdığı yemek hakkında şu bilgileri aktardı:

"Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular. Kafenin ismi de bende var. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor."

10 AĞUSTOS'TA NE DUYURACAK?

Yarkadaş ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun bir değişim manifestosu yayınlayacağını belirterek

"10 Ağustos’ta bunu duyurması bekleniyor. Bugün konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynaklar böyle diyor.

Muhtemelen işin teknik direktörlüğünde olan Karayalçın, Öymen, Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi herhalde bunun altyapısı hazırlayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar.

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım" şeklinde konuştu.