Ekrem İmamoğlu'nun seçim afişine çirkin saldırı

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala belediye başkan adayları ve partililer seçim çalışmalarını sürdürürken, İstanbul’un Altunizade ilçesinde bir şahıs, direğe asılan Ekrem İmamoğlu pankartına bilinmeyen bir nedenle eline aldığı sopayla saldırdı.

SOPAYLA İMAMOĞLU'NUN PANKARTINI PARÇALADI

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs, direğe asılı olan pankarta yetişebilmek için mağazanın girişinde bulunan basamağa çıkarak elindeki sopayla İmamoğlu’nun pankartına defalarca vurarak parçalıyor.

Şahıs, pankartı parçaladıktan sonra olay yerinden hiç bir şey olmamış gibi uzaklaşıyor. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.