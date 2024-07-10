Ekrem İmamoğlu'nun TFF adayını açıkladı

2024 Avrupa Şampiyonası’nın milli takımımız ile sona ermesiyle birlikte bütün gözler yaklaşan TFF Başkanlığı seçimlerine çevrildi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

18 Temmuz’da gerçekleşecek olan seçimler için Servet Yardımcı resmi olarak adaylık başvurusunu yaparken Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün belgeleri teslim etmesi bekleniyor.

BÜYÜKEKŞİ DESTEK BEKLİYOR

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi’nin de adaylık için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istediği öne sürülürken sürpriz bir isim daha seçimlere dahil oldu.

İMAMOĞLU SERVET YARDIMCI İÇİN DEVREYE GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun TFF seçimlerde Servet Yardımcı’yı desteklediği iddia edildi.

Oda TV'den Mert Taşçılar İmamoğlu'nun Servet Yardımcı için çalışma yürüttüğünü belirtti.

İmamoğlu’nun bu doğrultuda kendisi ile yakın ilişkileri bulunan 43 delegeyi Yardımcı’yı desteklemesi için teşvik ettiği belirtildi.