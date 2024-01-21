Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Ramazan Süzen
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu
Sanatçı İlhan Eş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısını yazıp besteledi. Şarkının sözlerindeki bir seçimin iki kez yapıldığı detayı da dikkatlerden kaçmadı.

Sanatçı İlhan Eş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yeni seçim için bir şarkı yazıp besteledi ve seslendirdi.

Şarkıda geçen "Ulaa tam yol ileri" sözüyle yeni seçim şarkısını paylaşan Eş, Ekrem İmamoğlu'nun memleketi olan Trabzon'a göndermelerde de bulundu.

2019'da da Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısını yapan Eş, şarkıda iki kez yapılmış olan seçimi de unutmadı.

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ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE

İstanbul'a yakıştı, Trabzon'un evladı
Çok rafının eridir, dediklerini yaptı.
Memleketini seven maneviyatı bilen
Allah korusunun onu ana duası ile
Fatih Sultan Mehmet'ten İstanbul emanettir
Atatürk'ün izinde yürüyen bir evlattır.
100. yıllık geçtik, Yaşasın Cumhuriyet
Ne büyük tarihi var, Bu millet büyük millet
İstanbul'da hep alır İmamoğlu oyları
Başkan bize söyledi, ula tam yol ileri
Bir kerelik seçimi 2 defa kazandı
Bu kadar haksızlığa Ekrem iyi dayandı
İftiralar attılar çalışmıyor dediler
Aynı anda on metro
Acaba nerede gördüler.
18 tane saydım yeni yeni meydanlar
Allah'ım razı olsun hep gerekliydi bunlar
Yeşil yeşil alanlar, parklarda hep çocuklar
İmamoğlu'nu sever bütün İstanbulular
Unutmadı kimseyi hele öğrencileri
Yeni yurtlar yaptırdı sevindirdi gençleri
Adam gibi adamsın yolların açık olsun
Gene seçeceğiz seni İstanbul'a başkansın.

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