Ekrem ne demek? Ekrem isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Ekrem de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Ekrem ne demek? Ekrem isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Ekrem ne demek? Ekrem isminin anlamı nedir?

Ekrem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Ekrem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ekrem ne demek? Ekrem isminin anlamı nedir?

EKREM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ekrem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Çok onurlu.

- Daha, en kerim.

- Uğur getiren, uğurlu yiğit.

EKREM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ekrem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Ekrem adını koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı Sağlık
100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı
Tescilli güzeller Antalya'da buluşacak. Birlikte podyuma çıkacaklar Magazin
Tescilli güzeller Antalya'da buluşacak. Birlikte podyuma çıkacaklar
İrem Sak'tan Dua Lipa'ya gönderme Magazin
İrem Sak'tan Dua Lipa'ya gönderme
Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar Gündem
Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar
Karşıyaka'da beklenmedik istifa. 3 yılı bir anda sildi Spor
Karşıyaka'da beklenmedik istifa. 3 yılı bir anda sildi
Hatay’da depremin yıktığı eve 1205 lira elektrik faturası geldi. Vicdansızlığın böylesi Gündem
Hatay’da depremin yıktığı eve 1205 lira elektrik faturası geldi. Vicdansızlığın böylesi
Huzur uygulamasında 5 gözaltı Gündem
Huzur uygulamasında 5 gözaltı