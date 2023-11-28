Ekrem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Ekrem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ekrem ne demek? Ekrem isminin anlamı nedir?
EKREM NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ekrem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Çok onurlu.
- Daha, en kerim.
- Uğur getiren, uğurlu yiğit.
EKREM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Ekrem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Ekrem adını koymak caizdir.