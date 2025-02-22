Eksi 3 derecede gölde yüzdüler

Kaynak: İHA

Bursa İznik'te kendilerine 'İnciraltı Senatörleri' adını veren 6 kişiden oluşan bir grup, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden göle girip yüzdü.

İznik'te kendilerine 'İnciraltı Sanatörleri' adını veren bir grup, yer yer devam eden kar yağışına ve soğuk havaya aldırmadan İznik Gölü'nde suya girdi. 3 yıldır yaz kış demeden göle giren grup, İznik'te etkisini sürdüren kar yağışı ve eksi 3'ü gösteren soğuk havada geleneği yine bozmadı.

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Emekli astsubay Ziya Bilgeç (66), "İnciraltı Senatörleri' grubu olarak, 3 yıldır yaz kış düzenli olarak yüzüyoruz. Bugünde lapa lapa kar yağarken yüzdük. Normalde 6 kişilik bir ekibiz bugün ise 3 kişi yüzeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Edebiyat öğretmeni Cihangir Gültepe (43), "İnciraltı Senatosu' üyesiyim. Abilerimle birlikte yüzüyoruz. Kendimize senatör dedik. Senatörlüğün mesaisi ve mevsimi yok. Yaz kış yüzüyoruz, mutluyuz ve keyifliyiz" dedi.

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Emekli astsubay Hasan Aygün (63) ise, "Senelerdir yüzüyoruz. Kış ayında da yüzmeye devam ediyoruz. Bu günde İznik Gölü'ne gireceğiz" şeklinde konuştu.

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