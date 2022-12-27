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Kars Çayı kısmen dondu. Eksi 9’u gördü

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü şehirde, Kars Çayı kısmen dondu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:30
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Eksi 9’u gördü. Kars Çayı kısmen dondu

Kars Çayı kısmen dondu. Eksi 9’u gördü
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İHA'nın haberine göre, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye düştüğü, sabah saatlerinde termometrelerin eksi 9’u gösterdiği Kars’ta, merkezden geçen Kars Çayı da nasibini aldı. 

Kars Çayı bugün kısmen donarken, vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine halı, battaniye ve çadır serdi. Soğuk hava sebebiyle şehirdeki göletler de buz tuttu. 

Kars’ta havaların soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, "Biz alışkınız ama yine soğuk zorluyor. Şu anda hava mevsim normallerinin üzerinde ama yine de soğuk var. Kars Çayı da donmuş. Normalde bu mevsimde daha soğuk oluyor hava, şu anda yine iyi" dedi.

Kars’ta en düşük hava sıcaklığı dün gece eksi 11, sabaha karşı ise eksi 9 olarak ölçülürken, soğuk hava nedeniyle iş yerlerinin camları buz tuttu.

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