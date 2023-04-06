Ekşi Sözlük erişim engeline karşı uzantısını değiştirdi. Site artık bu adreste yayında

Editör: Serkan Talan

Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük’e BTK tarafından erişim engeli getirildi. 21 Şubat’ta verilen erişim engelinin hangi paylaşım nedeniyle verildiği ise açıklanmadı. 2 Mart tarihinde ise erişim engeli kararı mahkeme kararıyla kaldırıldı ancak, engel 1 gün sonrasında yeniden geldi. Ankara 5.Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı sonrası erişim engeli devam ediyor.

EKKŞİ SÖZLÜK’TEN YENİ HAMLE

Erişim engeli kararı devam ederken Ekşi Sözlük’ten yeni bir hamle geldi. Çok sayıda kullanıcının yorum yaptığı site, uzantı adının değişmesi sonrası yeniden açıldı. Ekşi Sözlük’ün uzantı adı eksisozluk2023.com oldu.