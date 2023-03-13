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Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi

Ekşi Sözlük, erişim engelinin ardından başlık açma ve gündem algoritmasına yönelik yeni kurallar getirdi. Buna göre, "hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yazar 1 ay boyunca başlık açamayacak."

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 17:09
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Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi

Ekşi Sözlük'e yeni kurallar getirildi
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Ekşi Sözlük yönetimi, erişim engelinin ardından kullanıcılar için yeni kurallar getirdi.

Yapılan duyuruda, "Başlık açma ve gündem algoritmasına yönelik birtakım güncellemeri yayına aldık" denildi.

Ekşi Sözlük tarafından duyurulan yeni kurallar şöyle:

"- Bir kullanıcının başlık açması, yazar olduktan sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 enty'i tamamlamadıkça mümkün olmayacak. Bu kriter sebebiyle çaylaklar da başlık açamayacak.

- Her ne sebep olursa olsun çaylak edilen yazar, çaylaklık süresi bittikten sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça başlık açamayacak.

- Hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yazar 1 ay boyunca başlık açamayacak. Mahkeme kararıyla silinen entry'ler ise başlık açma kuralını etkilmeyecek.

- Başlık açma kuralını sağlayamayan yazarların entry'leri gündem algoritmasına etki etmeyecek.

- Belirlenen kriterler sebebiyle başlık açmayan ve gündem algoritmasını etkilemeyen yazarların hukuka aykırılık sebebiyle entry'lerinin silinmesi halinde, 6 aylık süreye silinen entry başına 1 ay eklenecek."

NE OLMUŞTU?

Ekşi Sözlük, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen ve ihmaller nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketinin ardından yandaş medya tarafından hedef alınmıştı.

Deprem felaketi sonrası sözlükte eleştirel yorumlar çoğalmış, BTK ise 21 Şubat akşamı aldığı kararla platforma erişimi engellemişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Ekşi Sözlük’e getirdiği erişim engeli kararına yapılan itiraz bugün Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edilmişti. Sözlük verilen kararın ardından erişime açılmıştı.

Erişime açılan Ekşi Sözlük, yeni alınan kararla tekrar erişime engellenmişti.

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