Eksikliği başa bela

B12 vitamini eksikliği pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Peki eksikliği nasıl anlaşılır? İşte o detaylar

KAYNAK: Haber Merkezi
Eksikliği başa bela

B vitaminin içinde yer alan B12 vitamini, insan sağlığı için vücutta bulunması gerekmekte. Suda çözünebilir ve ısıya duyarlıdır. B12 vitamini vücutta depolanması oldukça az bir miktardadır. Ayrıca vücutta kendi kendine üretilmez. Bu sebeple besinler aracılığı ile alınması gerekir.. Beyin fonksiyonları ve sinir dokularında oldukça önemli yer tutan B12 vitaminin birçok faydası var.

B12 vitamini vücutta yeteri kadar bulunmadığı takdirde ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. B12 vitamini eksikliği belirtileri şöyle:

Anemi (kansızlık), anemiye bağlı kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve yorgunluk

Bebek ve çocuklarda gelişme geriliği

El, kol ve bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma

Cilt kuruluğu

Ağız yaraları
İshal veya kabızlık

Depresyon, hafıza problemleri

İştahsızlık ve kilo kaybı

Halsizlik ve yorgunluk,

Öne Çıkanlar
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Lazio Celtic maçını yöneten Halil Umut Meler öyle bir karar verdi ki ortalık karıştı Spor
Lazio Celtic maçını yöneten Halil Umut Meler öyle bir karar verdi ki ortalık karıştı
Maaşını ATM'den çeken emekliler dikkat! Başvuran herkes faydalanacak Ekonomi
Maaşını ATM'den çeken emekliler dikkat! Başvuran herkes faydalanacak
Türkiye'nin petrol ithalatı arttı. En çok ise Rusya'dan alınan ucuz petrol dikkat çekti Ekonomi
Türkiye'nin petrol ithalatı arttı. En çok ise Rusya'dan alınan ucuz petrol dikkat çekti
NATO Dışişleri Bakanlarından aile fotoğrafı Dünya
NATO Dışişleri Bakanlarından aile fotoğrafı
AKP'nin yerel seçimlerde MHP'ye bırakacağı 3 il belli oldu Gündem
AKP'nin yerel seçimlerde MHP'ye bırakacağı 3 il belli oldu
Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Terör örgütü okullarından mezun olan sen değil misin? Gündem
Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Terör örgütü okullarından mezun olan sen değil misin?