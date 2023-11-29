Eksikliği başa bela

B vitaminin içinde yer alan B12 vitamini, insan sağlığı için vücutta bulunması gerekmekte. Suda çözünebilir ve ısıya duyarlıdır. B12 vitamini vücutta depolanması oldukça az bir miktardadır. Ayrıca vücutta kendi kendine üretilmez. Bu sebeple besinler aracılığı ile alınması gerekir.. Beyin fonksiyonları ve sinir dokularında oldukça önemli yer tutan B12 vitaminin birçok faydası var.

B12 vitamini vücutta yeteri kadar bulunmadığı takdirde ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. B12 vitamini eksikliği belirtileri şöyle:

Anemi (kansızlık), anemiye bağlı kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve yorgunluk

Bebek ve çocuklarda gelişme geriliği

El, kol ve bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma

Cilt kuruluğu

Ağız yaraları

İshal veya kabızlık

Depresyon, hafıza problemleri

İştahsızlık ve kilo kaybı

Halsizlik ve yorgunluk,