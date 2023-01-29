Üç renkli forvet: Ekvador basınından Valencia övgüsü

Ülkenin önde gelen spor sitelerinden Primicias şu paylşaımda bulundu:
"Ekvadorlu forvet, Türkiye liginde Kasımpaşa'yı 5-1 yendikleri maçta muhteşem bir performans sergiledi. Enner Valencia , Fenerbahçe'nin yıldızı olmaya devam ediyor. Üç renkli forvet, Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyette dört gol atarken, Türkiye liginde ise 19 gole ulaştı."
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