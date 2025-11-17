Ekvador lideri Daniel Noboa, anayasa değişikliği için yapılan 4 maddelik referandumu kaybetti. Seçmenler, yabancı askeri üslerin dönüşünü mümkün kılacak düzenlemeden yeni bir anayasa taslağı hazırlanmasına kadar 4 kritik başlıkta oy kullandı. Tüm maddelerde "Hayır" oyları açık ara önde çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni anayasa taslağı hazırlanması yüzde 61,55 "Hayır", yüzde 38,45 "Evet", yabancı askeri üslerin geri dönmesi yüzde 60,50 "Hayır", yüzde 39,50 "Evet" oyu aldı.

Siyasi partilere sağlanan devlet fonlarının kesilmesi yüzde 57,96 "Hayır", yüzde 42,04 "Evet" oyu alırken seçmenler, Kongre üye sayısının azaltılmasına yüzde 53,41 "Hayır", yüzde 46,59 "Evet" oyu verdi.

HALK KONUŞTU

Devlet Başkanı Noboa, referandum yenilgisini kabul ederek Ekvador halkının iradesine saygı duyacaklarını belirtti. Ülke için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Noboa, "Sonuçlar ortada. Ekvador halkına danıştık ve onlar konuştu. Sözümüzü tuttuk: Kararı doğrudan onlara bıraktık. Kararlılığımız değişmiyor, aksine güçleniyor. Hak ettiğiniz ülke için elimizdeki tüm araçlarla mücadele etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekvador Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Diana Atamaint de referandumdaki 4 sorunun tamamında "Hayır" oylarının belirgin biçimde önde olduğunu belirtti. Muhalefetin önde gelen isimlerinden Luisa Gonzalez ise sonuçları zafer olarak nitelendirerek "Ekvadorlular, haklarıyla oynanamayacağını gösterdi. Ekvador, nefreti yendi" değerlendirmesinde bulundu.