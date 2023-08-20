Ekvador sandık başında

Ekvador’da halk ülkede düzenlenen suikastların gölgesinde sandık başına gidiyor. Yerel saatle 07.00-17.00 arasında yapılacak oylama sonucunda ülkenin devlet başkanı ve 137 sandalyeli Ulusal Meclis üyeleri belirlenecek.

Seçimlerde bir adayın ilk turda kazanması için oyların yüzde 40’ını alması veya en yakın rakibinden 10 puan önde olması gerekirken seçimlerin 2. tura kalması durumunda halk 15 Ekim’de tekrar sandık başına gidecek. Umut için Birlik Partisi, Pachakutik Çokuluslu Birlik Hareketi, Demokratik Sol Parti ve Sosyal Hristiyan Parti’sinin yarıştığı seçimlerde kullanılan oyların güvenliği için ülke çapında askerler görevlendirildi.

Başkan adayı ve siyasetçilere düzenlenen suikast nedeniyle kurşungeçirmez yelek giyerek oy kullanan başkan adayları Ekvator halkına ülkede yaygın olan organize suç örgütleriyle mücadele vaadi sunarken, yeni başkan 26 Ekim’de göreve başlayacak ve yalnızca Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso’nun kalan görev süresi olan 1 buçuk yıl görev yapacak.

Genel seçimlerin ilk sonuçları bu gece belli olurken nihai sonuçların 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.