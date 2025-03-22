Ekvador’da 200 metrelik asma köprü çöktü: Ölüler var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ekvador’da 200 metrelik asma köprü çöktü: Ölüler var

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 200 metrelik asma köprü çöktü. Köprü üzerindeki 4 kamyon, bir otomobil ve 2 motosiklet suya düşerken en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 200 metrelik asma köprünün çökmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

nnnn.webpEkvador'un Guayas bölgesinde Magro Nehri'ne üzerindeki asma köprüde çökme meydana geldi. Köprü üzerindeki 4 kamyon, bir otomobil ve 2 motosiklet suya düştü. Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği (SNGR) tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Kurtarma ekiplerinin kayıp durumdaki 1 kişi için çalışmaları sürdürdüğü aktarıldı.

Köprünün çökme nedeni henüz bilinmezken, ülkede yoğun yağışların etkili olduğu ifade edildi. Risk Yönetimi Sekreterliğine göre ülke genelindeki yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 45 köprü hasar gördü, en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Son Haberler
Çanakkale'de provokatif eylem şüphelilerine gözaltı
Çanakkale'de provokatif eylem şüphelilerine gözaltı
Szymanski İtalyan devlerini peşinden sürüklüyor: Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı
Szymanski İtalyan devlerini peşinden sürüklüyor: Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı
Konya'da uyuşturucu operasyon! 4 ev ve otomobile el konuldu
Konya'da uyuşturucu operasyon! 4 ev ve otomobile el konuldu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Adana'da ilginç olay! Bebeğinin topuk kanını aldırmayan babaya para cezası talebi
Adana'da ilginç olay! Bebeğinin topuk kanını aldırmayan babaya para cezası talebi