Çocukları için cinsiyet değiştirdi

Ekvador'da yaşayan Rene Salinas Ramos (47), iki kızının velayetini almak için cinsiyetini değiştirdi. Artık kimliği 'kadın' olarak kayıtlı. Ramos, ülkede farklı cinsel yönelimi olanlar için kabul edilen cinsiyet değiştirme yasasından faydalandı. Hatta bu yasadan faydalanan ilk erkek oldu. Ancak Ramos, "Ben has erkeğim. Cinsiyetimle ilgili bir sorunum yok. Bunu çocuklarımı ne kadar sevdiğimi kanıtlamak için yaptım" açıklamasında bulundu.

'BABALARIN HAKKI YOK'

Çocuklarının zorbalık gördüğünü iddia eden Ramos, "Yasalar anneleri destekliyor. Babalar sadece geçimden sorumlu görülüyor. Ben de çocuklarımın annesi olarak görülürsem onları koruyabileceğimi düşündüm. Onlara bir annenin verebileceği sevgi ve korumayı ben sağlayabilirim. Çünkü bundan mahrumlar" dedi.

Velayet davası halen sürüyor.