Ekvador’da cezaevlerinde OHAL ilan edildi

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ülkesinin cezaevlerinde son dönemde artan şiddet olayları sebebiyle OHAL ilan ettiğini açıkladı.

Ekvador’da cezaevlerinde OHAL ilan edildi

Editör: Osmancan Erok

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, en az 18 kişinin ölümüne yol açan son şiddet dalgasını bastırmak amacıyla bir kez daha yürütmenin bazı bölgelerde halkın toplanma haklarını askıya alma ve orduyu seferber etme yetkisini kullandığını açıkladı.

Lasso, tüm cezaevlerini kapsayan bir olağanüstü hal ilan etti ve tesislerin kontrolünü yeniden kazanmak için 2.700 asker ve polis memurunun konuşlandırılması emrini verdi.

Cezaevlerini kapsayan düzen, Cumartesi günü ülkenin en büyük hapishanesinde patlak veren ve yakınlardaki yerleşim bölgelerinden de silah sesleri ve patlama sesleri duyılan çatışmaların ardından geldiği açıklandı.

OHAL KHK'sına göre, "Organize suç gruplarının cezaevlerinde bıçak, silah ve hatta patlayıcı cihazlar ve el bombaları dahil olmak üzere silah kullanması herkesin güvenliğini riske atıyor. Bu sebeple, yeterli bir lojistik birlik ile silahlı kuvvetlerin katılımı kriz yönetiminde destek sağlayabilir” denildi.

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