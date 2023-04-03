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Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e çıktığı, kayıp kişilerin sayısının ise 61 olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 20:48
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Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 28'e çıktı
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Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 27 Mart'ta Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelan sonucu kayıpların arttığı belirtildi.

Açıklamada, felakette ölenlerin sayısının 28'e, yaralı sayısının da 38'e yükseldiği, kayıp kişi sayısının 61 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 32 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Yetkililer, toprak kaymasından 850 kişinin olumsuz etkilendiğini, 170 kişinin evsiz kaldığını ve 57 evin de tamamen yıkıldığını duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı, kapanan yolların yeniden trafiğe açılması için aralıksız çalıştıklarını ve Chimborazo eyaletinde 30 Mart'ta "acil durum" ilan ettiklerini bildirmişti. (AA)

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