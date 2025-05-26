Ekvador'un en büyük petrol rafinerisinde yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ekvador'un en büyük petrol rafinerisinde yangın

Ekvador'un en büyük petrol rafinerisi olan Esmeraldas’te yangın çıktı.

Ekvador’da petrol rafinerisinde yangın çıktı. Enerji Bakanı Ines Manzano, Kolombiya sınırındaki Esmeraldas eyaletinde bulunan ve ülkenin en büyük petrol rafinerisi olan Esmeraldas rafinerindeki bir yakıt tankında yangın çıktığını bildirerek, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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Yangın nedeniyle tedbir amaçlı rafinerideki faaliyetleri durduran devlete ait olan petrol şirketi Petroecuador, rafinerideki tüm personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve herhangi bir yaralanma rapor edilmediği belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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