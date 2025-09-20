El arabalı soyguncu! Gün ortasında arkasına bakmadan aldı gitti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, gün ortasında el arabasıyla dolaşan bir şüpheli, bir iş yerinin önünden 5 top (toplam 80 metre) tel ve 15 demir direği çaldı.

Fatih Mahallesi 878'inci Sokak'a dün saat 14.00 sıralarında el arabasıyla gelen şüpheli önce bir binaya girip kısa süre kaldı. Şüpheli daha sonra binadan çıkıp el arabasıyla aynı sokaktaki bir dükkanın önüne yöneldi. Şüpheli etrafını kontrol ettikten sonra yerde duran 80 metre uzunluğundaki 5 top teli gördü.

Adam bir süre dükkanın önündekileri inceledikten sonra 5 top teli ve 15 demir direği arabaya yükleyip uzaklaştı. İş yeri sahibi, eşyalarının çalındığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini alarak emniyete başvurdu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

